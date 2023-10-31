مجزرة إسرائيلية مروعة في مخيم جباليا

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد وجرح 400 فلسطيني مساء (الثلاثاء)، في مجزرة إسرائيلي مروعة على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت حيا سكنيا في مخيم جبالبا للاجئين في شمال قطاع غزة بستت قنابل تزن الواحدة منها ألف طن من المتفجرات.

وذكر البزم أن القصف الإسرائيلي دمرت الحي السكني بالكامل بما في ذلك منازل مأهولة فوق رؤوس قاطنيها.

وقبل ذلك، أعلنت الصحة في غزة، ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي البربري على القطاع في السابع من أكتوبر الجاري إلى 8525 شخصا.

المصدر / فلسطين أون لاين