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8525 شهيدًا و21 ألف مصابا منذ بدء العدوان على غزة

31 أكتوبر 2023 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
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فلسطينية تحتض جثمان ابنها الرضيع قبل دفنه في أحد مقابر غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8525 منذ بدء العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن من بين إجمالي الشهداء 3542 طفلا و2187 امرأة بالإضافة إلى أكثر من 21 ألف مصابا.

وأعلن القدرة بدء العد التنازلي لتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة والمستشفى الأندونيسي الرئيسي في شمال القطاع بسبب نفاد الوقود مع نهاية يوم غد.

وطالب الناطق باسم وزارة الصحة بفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة بشكل دائم وكامل لضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية والمساعدات الطبية وخروج الجرحى للعلاج في الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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