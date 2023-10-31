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مقتل أحد قادة جيش الاحتلال بنيران المقاومة في غزة

31 أكتوبر 2023 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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كشف جيش الاحتلال النقاب عن مقتل قائد عسكري في المواجهات المسلحة مع المقاومين في قطاع غزة .

ونقلت القناة "السابعة" العبرية عن جيش الاحتلال أن "القتيل هو قائد الإمداد في القيادة الجنوبية، المقدم ميدان إسرائيل (35 عاما)، والذي قتل يوم الأربعاء الماضي أثناء قيامه بواجباته".

وأشارت إلى أنه تم دفن القتيل يوم الجمعة الماضي في مقبرة مستوطنة (كفار سابا) شمال (تل ابيب).

وفي آخر تحديث لبياناته، كشف جيش الاحتلال، أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 312 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

 

المصدر / وكالات
#قطاع غزة #طوفان الأقصى

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