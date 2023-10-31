بوتين: الغرب يتحمل مسؤولية أزمة غزة

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط، حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، واتهم الولايات المتحدة بأنها تريد أن تنشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان تلفزيوني أمام اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي والحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون قال بوتين، أمس الإثنين: "النخب الحاكمة في الولايات المتحدة" و"من يدورون في فلكها" يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة وخلف الأحداث في أوكرانيا والعراق وسوريا.

وأضاف "إنهم يريدون استمرار الفوضى في الشرق الأوسط، ولذلك تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف إراقة الدماء، والتي تقف مستعدة لتقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة".

وتدعم روسيا وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، وأثارت موسكو غضب (إسرائيل) باستقبالها وفدا من حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال بوتين، إن "مفتاح حل الصراع يكمن في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ملمحا إلى أن هذا ليس هدف واشنطن المعلن".

المصدر / وكالات