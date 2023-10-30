الدفاع المدني: إبادة جماعية في تل الهوى جنوب غزة

أفاد الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن الهجمات الإسرائيلية على منطقة تل الهوى، جنوب مدينة غزة “إبادة جماعية”.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، خلال مؤتمر صحفي إن “الاحتلال أباد الشوارع الفرعية وليس لدينا القدرة على الوصول، وما يحدث في تل الهوى إبادة جماعية”.

وأضاف أن “مئات القنابل تسقط على تل الهوى، ونواجه صعوبة كبيرة في عملنا، وجرى استهداف كل محيط مستشفى القدس، وشارع 8، وشارع 10”.

وتابع بصل أنه “عندما تقدمنا للمساعدة جرى استهدافنا فتركنا المكان”.

وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن “ما يتم في منطقة تل الهوى ومحيط مستشفى القدس، جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي قبل فوات الأوان”.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على منطقة تل الهوى، ومحيط مستشفى القدس، ما تسبب بدمار واسع في المنطقة، وسقوط قتلى ومصابين.

المصدر / فلسطين أون لاين