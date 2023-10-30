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الإعلامي الحكومي: أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على غزة

30 أكتوبر 2023 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 18 ألف طن متفجرات ألقيت على القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال المكتب، في بيان، إن "أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي".

وأوضح البيان أن المتفجرات "خلفت دمارا واسعا، وأكثر من 10 آلاف شهيد ومفقود، حيث تلقى كل كيلومتر داخل قطاع غزة نحو 50 طنا من المتفجرات على مدار أيام العدوان".

ومنذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، استشهد 8306 فلسطينيين بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية، وفقا لمصادر رسمية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #ذي غارديان #رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة #اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة

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