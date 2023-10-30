حماس تدعو الاحتلال لالتقاط رسالة الأسيرات في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، إن "على قادة الاحتلال الصهيوني التقاط رسالة الأسيرات لدى المقاومة في غزة قبل فوات الأوان".

وأشارت "حماس" إلى "التسجيل المرئي الذي بثته اليوم (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة (حماس) لثلاث أسيرات، يناشدن فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، العمل على إطلاق سراحهن".

وبثت "كتائب القسام"، اليوم الإثنين، فيديو يظهر ثلاث أسيرات لدى القسام، يوجهن رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت إحدى الأسيرات، مخاطبة نتنياهو بانفعال "نحن موجودون في أسر حماس، منذ 24 يوما، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا".

واستطردت الأسيرة اليهودية تقول مخاطبة نتنياهو "ومع ذلك نحن نعاني فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الهزيمة التي تسببت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان، ولم يأت إلينا أي شخص".

وأضافت تقول "نحن مواطنون بريئون وسذّج، مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر... أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا... ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن... الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عال)".

وتشير تقديرات إلى أن المقاومة الفلسطينية، أسرت أكثر من 239 "إسرائيليا" يوم 7 تشرين أول/أكتوبر الجاري، حينما أطلقت عملية "طوفان الأقصى" مقتحمة عدداً من مستوطنات ما يعرف باسم "غلاف غزة".

يشار إلى أن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أعلن سابقا استعداد الحركة لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين