جيش الاحتلال يقصف جزءا من مستشفى الصداقة التركي

قال مدير مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة، اليوم الاثنين إن "الطيران الحربي الإسرائيلي قصف الطابق الثالث والأخير من المبنى الرئيسي للمستشفى ما ألحق أضرارا بالغة فيه".

وكان الاحتلال ارتكب مجزرة في مستشفى "المعمداني" في غزة، في السابع عشر من الشهر الجاري حين استهدفه، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 470 فلسطينيا، معظمهم ممن لجؤوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي، أو بعد تدمير منازلهم.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر في غزة، اليوم، عن "تضرر أقسام في مستشفى (القدس) في غزة، وإصابة مرضى ونازحين باختناق جراء قصف محيط المستشفى".

وكانت الجمعية قد ذكرت أنها "تلقت تهديدات شديدة اللهجة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس تمهيدا لقصفه".

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن "التقارير التي تفيد بوجود تهديدات بإخلاء مستشفى القدس في غزة تثير القلق العميق، وأنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى، وهناك حاجة إلى مزيد من الإمدادات الصحية، مشيرا إلى أنه يجب حماية الرعاية الصحية دائما بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مؤخرا أن "12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية خرجت عن الخدمة في غزة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر، أو عدم قدرتها على استمرارية العمل بسبب نفاد الوقود".

المصدر / فلسطين أون لاين