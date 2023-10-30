القسام يبث مقطع فيديو لأسيرات إسرائيليات في غزة يطالبون نتنياهو بالإفراج عنهم

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عصر الاثنين، رسالة مصورة من أسيرات إسرائيليات في غزة تم أسرهن خلال معركة طوفان الأقصى في السابع من الشهر الجاري.

وأظهر الفيديو ومدته دقيقة و16 ثانية، ثلاث سيدات يجلسن على مقاعد بلاستيكية وتحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو يطالبونه فيها بالإفراج عنهن.

وقالت في رسالتها "بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن موجودين في اسر حماس، ٢٣ يوم… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف انه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا".

وأضافت "ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشل" التي تسببت به في السابع من اكتوبر، لأنه لم يكن اي جندي في المكان ولم يأتي الينا اي شخص، ولم يدافع هنا اي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة (إسرائيل)".

وتابعت "نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط". انت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، انت تريد من الحيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين اسرائيليين قتلوا".

كما تابعت "أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (الأسرى الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن".

المصدر / فلسطين أون لاين