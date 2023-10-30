الصحة: 8306 شهداء بينهم 3457 طفلا منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8306 أشخاص منذ بدء العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن من بين إجمالي الشهداء 3457 طفلا و2136 امرأة بالإضافة إلى 21048 مصابا.

وأضاف القدرة أن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع أخرج 25 مستشفى عن الخدمة، فيما تم استهدف 25 سيارة إسعاف، داعيا سكان غزة إلى التوجه للمشافي للتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ المصابين.

من جهته قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن جيش الاحتلال يواصل إسقاط مئات الأطنان من القنابل على القطاع بما يشكل "جرائم حرب متعمدة".

وعد قاسم من أن "استمرار القصف والتصعيد الإسرائيلي يؤكد عدم اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية"، مطالبا بتدخل دولي لوقف العدوان على المدنيين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين