كتائب "القسام تقصف "نتيفوت" برشقة صاروخية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت مستوطنة نتيفوت برشق صاروخية.

وأفادت "القسام" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، بأنها قصفت نتيفوت برشقة صاروخية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن مستوطنة نتيفوت بغلاف غزة استُهدفت بنحو أربعين صاروخا من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار تدوي في نتيفوت وجميع المستوطنات حولها في النقب وغلاف غزة.

وأكدت مصادر عبرية بوقوع ثلاثة صواريخ في مستوطنة نتيفوت، وأصاب واحدا منها أحد المباني بشكل مباشر.

في هذه الأثناء، تواصل المقاومة التصدي لمحاولات قوات الاحتلال التوغل المحدود من أكثر من محور في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين