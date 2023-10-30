نشطاء يطالبون الكونغرس بمعارضة تقديم مساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي

طالب نشطاء في الولايات المتحدة الأميركية، أعضاء الكونغرس بضرورة تحركهم لمعارضة تقديم "المساعدات العسكرية والأسلحة" للاحتلال الإسرائيلي، والبالغة (14.6) مليار دولار، والتي تمارس بها أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني .

كما طالب النشطاء عبر رسائل وجهوها لأعضاء الكونجرس برعاية ودعم قرار النائبة كوري بوش رقم (786) حول وقف إطلاق النار فوراً، ومطالبتهم أيضا بإعطاء الأولوية للتسليم الفوري والواسع للمساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين الذين بات السواد الأعظم منهم في العراء بعد توقف سلطات الاحتلال عن مد القطاع بالمحروقات والماء والكهرباء منذ بداية العدوان .

وأكدوا أن الولايات المتحدة تملك الفرصة والمسؤولية الأخلاقية للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، في ظل تأييد الشعب الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة.

المصدر / وكالات