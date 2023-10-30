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انقطاع الاتصال والإنترنت عن شمال غزة

30 أكتوبر 2023 . الساعة 07:32 بتوقيت القدس
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقالت الشركة في بيان على فيسبوك "نود التوضيح أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

وتابعت أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.

وأمس، أعلنت الشركة عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة إثر قطعه من الاحتلال مساء الجمعة.

المصدر / وكالات+ فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #عدوان الاحتلال #انقطاع الاتصالات

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