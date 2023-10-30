أبو مرزوق: أعضاء بالسلطة وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على "حماس"

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. موسى أبو مرزوق، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته هم من يعوقون صفقة تبادل الأسرى، مضيفا، "نعتقد أنه سيكون هناك ردود من سلطات الاحتلال بشأن رؤيتنا لملف التبادل".

وأضاف أبو مرزوق، في حديث لقناة "الجزيرة"، لا يجوز أن تبقى مصر في موقع المتفرج وتكتفي بالمناشدة لإدخال المساعدات لغزة، موضحا، "نتوقع من الجانب المصري اتخاذ موقف حاسم لإدخال المساعدات إلى القطاع في أقرب وقت".

وعن مجريات معركة طوفان الأقصى، قال أبو مرزوق "حماس كسرت الجيش الإسرائيلي في خمس ساعات، وما يفعله المحتل في المدنيين ليس قتالا".

وتابع: "لو علم قادة حماس مدى هشاشة الجيش الإسرائيلي، لدفعوا بالآلاف وتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب".

وكشف أبو مزوق أن "أعضاء في السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية يطالبون الغرب سرا بالقضاء على حماس".

وكان قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" محمد الضيف، أعلن، يوم (7 تشرين أول/أكتوبر)، انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد إطلاق آلاف الصواريخ من غزة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتحام المواقع العسكرية والمستوطنات المحاذية للقطاع، ما أدى لمقتل وإصابة آلاف الجنود والمستوطنين وأسر المئات.

المصدر / قدس برس