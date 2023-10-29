كريم خان على تخوم غزة: زيارة استعراضية لا توقف الإبادة الجماعية

زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، معبر رفح المصري المتاخم لقطاع غزة اليوم الأحد، في زيارة اعتبرها البعض استعراضية لا تقدم شيئا لوقف حملة الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر حقوقية فلسطينية إن زيارة خان لم تسفر عن أي نتائج ملموسة، حيث لم يصدر أي بيان أو تصريح يتضمن تعهدات دولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضافت المصادر أن زيارة خان جاءت في وقت يعاني فيه سكان غزة من أزمة إنسانية حادة، حيث دمرت الحرب التي استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس أكثر من 100 ألف منزل، والعديد من البنى التحتية الحيوية، وتشريد أكثر من 100 ألف شخص.

ومن العاصمة المصرية القاهرة، قال كريم خان اليوم الأحد: إن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب، وشدد على ضرورة فعل شيء "لوضع حد للحالة الكارثية في غزة".

وشدد خان في مؤتمر صحفي على أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأضاف أنه "لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة".

وأشار إلى رغبته في الذهاب إلى قطاع غزة "كي ألتقي بمن يعانون، ونفي بالتزامنا تجاههم"، وأكد كذلك ضرورة أن تلتزم إسرائيل بـ "نظام روما الخاص" بالمحكمة في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ونبّه إلى أنه وقف على معبر رفح عند أبواب غزة، ولم يستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها، وقال إن عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة "قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة".

وأشار إلى أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيُحاكم وفقا للقانون الدولي، وأكد أن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "لا يمكن التغاضي عنه".

وشدد على ضرورة التحقيق في احتجاز المدنيين رهائن، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وكذلك التحقيق في مسألة أخذ الرهائن وإنزال العقاب بالمسؤولين.

وطالبت المصادر الحقوقية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حقيقية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة.

من جانبه، يرى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن اكتفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة معبر رفح البري هي خطوة استعراضية لا تقدم شيئا للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة إبادة جماعية جراء الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق للأسبوع الرابع على التوالي.

وأكد الأورومتوسطي في تصريح صحفي مقتضب، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية كان ينبغي عليه الدخول إلى قطاع غزة لدعم جهود وقف جرائم (إسرائيل) والوقوف على تداعياتها على أرض الواقع، وتوجيه رسالة حاسمة بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد الأورومتوسطي على أن "كريم خان" مهد لارتكاب الجرائم المروعة الحاصلة في قطاع غزة منذ 23 يوما في ضوء مماطلته بإجراء التحقيقات اللازمة في انتهاكات (إسرائيل) المستمرة في الأراضي الفلسطينية والتواطؤ في السماح لها بالإفلات من العقاب، على الرغم من رفع عدة ملفات ذات علاقة.

المصدر / فلسطين أون لاين