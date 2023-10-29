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"القسام": مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع

29 أكتوبر 2023 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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"القسام": مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس) مساء الأحد، إن "مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شمال غرب غزة".

وكانت كتائب القسام قد قالت في وقت سابق من اليوم الأحد، إن "عناصر تابعين لها نفّذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال، قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات مع الجنود الإسرائيليين، ودمروا آليات عسكرية".

وأضافت أن "مجاهديها استهدفوا دبابتين لقوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب مدينة غزة ما أدى إلى اشتعال النار فيهما".

وأعلن جيش الاحتلال اليوم، "إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بنيران المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن جيش الاحتلال بأن "العسكريين الإسرائيليين أصيبا بقذائف الهاون التي تطلقها المقاومة شمال قطاع غزة".

‏وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة لليوم الثالث والعشرين على التوالي، حيث تستهدف الطائرات الإسرائيلية الأبراج والبنايات السكنية، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين، ما أدى لاستشهاد 8005 فلسطينيا، منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة الى إصابة 20242 آخرين بجراح مختلفة منذ السابع من الشهر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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