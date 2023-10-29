الاحتلال يستدعي سفير روسيا للاحتجاج على استقبال وفد حماس

استدعت وزارة الخارجية لدى الاحتلال الإسرائيلي، السفير الروسيّ لديها، احتجاجا على زيارة وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه "تم استدعاء سفير روسيا لدى (إسرائيل)، أناتولي فيكتوروف، للاحتجاج عقب زيارة وفد حماس إلى موسكو".

وأضاف البيان أن "نائب مدير قسم (أوروبا وآسيا) بوزارة الخارجية، السفيرة سيمونا هالبرين، قد أوضحت للسفير الروسي أن (إسرائيل) ترى في عين الخطورة عدم وجود إدانة واضحة لا لبُس فيها من جانب موسكو لمنظمة حماس، وسلوك روسيا في المنظمات الدولية".

وأضافت أن "استضافة قادة حماس، المسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم القاتل الذي وقع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعن اختطاف الرهائن، وإراقة دماء أكثر من 1400 (إسرائيلي) على أيديهم، ينقل رسالة شرعية لـ(لإرهاب) ضد الإسرائيليين".

يذكر أن وفدا من حركة "حماس" أجرى لقاءات، الخميس الماضي، مع مسؤولين روس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو، لإجراء مباحثات"، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة.

من جانبها، ذكرت حركة حماس، أن وفدا لها "بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، قد التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو ظهر الخميس".

وبحسب البيان، فقد "ضم وفد الحركة كل من عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو".

وأشار البيان إلى أن "وفد الحركة استعرض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وسبل وقف الجرائم الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب".

المصدر / فلسطين أون لاين