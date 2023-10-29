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الهلال الأحمر الفلسطيني: لن نخلي مستشفى القدس

29 أكتوبر 2023 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
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مستشفى القدس في غزة

قررت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عدم إخلاء مستشفى القدس، التابع لها بمدينة غزة، وأكدت تعمد جيش الاحتلال إطلاق صواريخ مباشرة بجوار المستشفى، لإجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلائه.

وقال الناطق باسم الجمعية رائد النمس، إن قرارنا استمرار العمل بالمستشفى وعدم إخلائه.

وأوضحت الجمعية، في بيان، مساء الأحد أن غارات الاحتلال ألحقت أضرارا بالغة في أقسام المستشفى، وعرضت الأهالي والمرضى للاختناق.

وفي وقت سابق قالت الجمعية، إنها تلقت تهديدا شديد اللهجة من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة، تمهيدا لقصفه.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الهلال الأخضر #الاختلاف بين الرجل والمرأة #جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بقطاع غزة

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