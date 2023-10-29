الصحة العالمية: حق الرعاية الطبية شبه مستحيل في غزة

قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري، إن الحق في الرعاية الطبية والعيش بكرامة يكاد أن يكون مستحيلاً في قطاع غزة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي لمكتب الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط عبر منصة "إكس" اليوم الأحد.

وأضاف المنظري أن أهل غزة كانوا يعانون من قيود تعيق حصولهم على الرعاية الصحية قبل التصعيد الحالي في الأعمال العدائية. أما الآن، فإن هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان، الحق في الرعاية الطبية والعيش بكرامة، يكاد يكون من المستحيلات.

وأوضح أن هناك أزمة مروعة لم يسبق لها مثيل تتكشف أمام أعيننا في غزة.

واختتم حديثه بانتقاد (إسرائيل) بشكل غير مباشر حيث قال إن هناك قوانين، منها القانون الإنساني الدولي، وُضعت لتوجيه التزامنا بالأخلاق وتمييز الإنسان عن باقي الكائنات، وهذه القوانين لا بد من احترامها ولا بد من وضع حد لهذه الكارثة فورًا.