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الكويت تبعد ثاني ممرضة هندية بسبب تأييدها للاحتلال الإسرائيلي

29 أكتوبر 2023 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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الكويت تبعد ثاني ممرضة هندية بسبب تأييدها للاحتلال الإسرائيلي

أصدرت دولة الكويت قراراً بإبعاد ممرضة هندية من البلاد بسبب تأييدها للاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

ووفق ما نشرت صحيفة /الراي/ الكويتية، اليوم الأحد، فإن "وزارة الداخلية أبعدت ممرضة هندية من الكويت كانت تعمل في مستشفى الصباح (في محافظة العاصمة)، بعد أن أيدت الاحتلال في حربه ضد فلسطين".

وأشارت إلى أنها "ثاني وافدة من الجنسية الهندية من الذين يعملون في وزارة الصحة، حيث نشرت تضامنها وتأييدها عبر (الحالة) في تطبيق «واتس اب» ووصفت الفلسطينيين بالإرهابيين، ووضعت علم (إسرائيل)".

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مطلعة، أن الممرضة "أقرت خلال التحقيق معها بتأييدها للاحتلال، وذلك في الشكوى المقدمة من المحامي بندر المطيري".

وفي الـ22 من الشهر الجاري، قدمت شكوى هي الأولى من نوعها، أمام النيابة العامة الكويتية ضد ممرضة هندية تعمل في مستشفى مبارك الكبير (محافظة حولي) "أيدت أفعال قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أطفال فلسطين وقصف مستشفى المعمداني ورفعت علم (إسرائيل) عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن أمير دولة الكويت سابقاً صباح السالم أصدر مرسوماً في 5 حزيران/يونيو 1967 بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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