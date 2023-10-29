رضوان: المواجهات بين "القسام" والعدو تؤكد أن المقاومة تمسك بزمام المبادرة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل رضوان، أن نجاح "كتائب القسام" في الإنزال خلف خطوط العدو، والتصدي لمحاولات التوغل البري "دليل على أن المقاومة تملك زمام المبادرة، وتسيطر وتتحكم بمجريات المعركة".

وقال رضوان في تصريح صحفي مكتوب، اليوم الأحد، إن "تصدي كتائب القسام لجيش الاحتلال الذي حاول التوغل... وتنفيذها عملية إنزال داخل السياج الفاصل قرب بيت حانون... دلالة على ما ينتظره (العدو) من الموت الزؤام داخل غزة".

وشدد على أن "ثبات جماهير شعبنا الفلسطيني وتمسكه بأرضه والتفافه حول المقاومة، رغم الجرائم الصهيونية وحرب الإبادة الجماعية أفشلت مخططات الاحتلال بتهجير شعبنا من أرضه".

‏وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، إن مقاتليها استهدفوا دبابة لقوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد، إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بنيران المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين