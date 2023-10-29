آلاف الفلسطينيين واللبنانيين يشاركون في مسيرة حاشدة في بيروت دعما لغزة

شارك الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، والمواطنين اللبنانيين، من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والمدن والقرى اللبنانية، في المسيرة الحاشدة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بدعوة من الجماعة الإسلامية في لبنان (الإخوان المسلمون) وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وردد المشاركون في المسيرة، هتافاتٍ داعمة للمقاومة في غزة ورافضة للمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مطالبين العالم الحر والأنظمة العربية والإسلامية بـ"التدخل العاجل لوقف نزيف الدم الذي يسيل في غزة على يد جيش الاحتلال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لإنقاذ آلاف الجرحى والمصابين".

وأكد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، علي أبو ياسين، على أن "معركة طوفان الأقصى أصابت الكيان الصهيوني الغاصب في مقتل ولقنته درساً لم ولن ينساه طوال حياته".

وأضاف أبو ياسين أن "هذه المعركة معركة ميمونة ومباركة، تستدعي وقفة الأمة العربية والإسلامية وقفة واحدة بوجه الاحتلال الإسرائيلي وقيادته الفاشية المجرمة، ودعم المقاومة الفلسطينية حتى دحر الاحتلال عن كامل التراب الوطني الفلسطيني".

واعتبر أن "المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادة الكيان الصهيوني الغاصب مساء أمس يجدد التأكيد على أن المعركة معركة وجودية، ونهايتها لن يكون هناك كيان اسمه (إسرائيل) على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشار إلى أن "الجماعة الإسلامية في لبنان ومنذ اللحظات الأولى لبدء معركة طوفان الأقصى أقامت على امتداد الأراضي اللبنانية فعاليات داعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وللشعب الفلسطيني هناك، على كافة المستويات والأصعدة".

وأضاف أن "مسيرة اليوم تحمل في طياتها رسالة للدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بأنه آن الأوان للتراجع عن هذه السياسات لأنها شريكة في قتل وإبادة الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية منذ الأيام الأولى لاحتلال الأراضي الفلسطينية".

ودعا الدول العربية والإسلامية جمعاء إلى "مقاطعة الاحتلال الصهيوني الغاصب، والغاء جميع اتفاقيات التعاون والتطبيع معه، وطرد جميع سفراء الاحتلال من العواصم العربية والإسلامية".

وطالب السلطات المصرية بـ "ضرورة المسارعة في فتح معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، والتخفيف من معاناتهم".

بدوره، أكد عضو دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في الخارج، زياد حسن، أن "اللاجئين الفلسطينيين ومعهم أشقاءهم اللبنانيين شاركوا بالآلاف تعبيراً عن تضامنهم واستنكارًا لما يتعرض له إخواننا وأهلنا هناك في غزة، ومن خذلان حكام وزعماء الأمة، ليسمعوا العالم أننا جزء من هذه المعركة ولن نتردد في دعم أهلنا تحت أي ظرف".

وأضاف حسن أن "كل الشعب الفلسطيني اليوم في الداخل والخارج مطالب في الوقوف بوجه هذا العدوان، كلٌ حسب قدرته وإمكانياته المتاحة".

واعتبر أن المشاركة أتت "بمشاعر تمتزج بين فرحة النصر الذي تحقق على أيدي كتائب "القسام" في السابع من أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ الجديد بنهاية زمن الهزيمة وبداية النهاية لآلة البطش الصهيونية وكيانه المسخ، والألم الذي يختلج قلوب الأمة العربية والاسلامية مما يتعرض له شعبنا الصابر الصامد في غزة من إبادة جماعية ومجازر ترتكب بحقه امام أعين العالم أجمع ودعم أمريكي وأوروبي غير مسبوق".

المصدر / وكالات