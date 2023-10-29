أكثر من 1590 حالة اعتقال في الضفة منذ السابع من أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال، اعتقلت أكثر من (1590) مواطنا منذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الاحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم، (35) مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة.

وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: نابلس، جنين، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: الخليل، قلقيلية، طوباس، سلفيت، وطولكرم، ورافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة.

وبينا أن هذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر حواجز الاحتلال، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

وطالت الاعتقالات أطباء ومهندسين وأكاديميين وطلبة جامعات وصحفيين وقادة ونشطاء حقوقيين.

المصدر / فلسطين أون لاين