كتائب القسام تباغت قوات الاحتلال شمال بيت لاهيا ويقصف تل أبيب

أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها باغتوا قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعد تسللهم خلف خطوطها والتحموا بقوات العدو واشتبكوا معها، في وقت تواصل إطلاق رشقات صاروخية تجاه تل أبيب ومدن الاحتلال ومستوطناته.

وقالت كتائب القسام في بلاغات عسكرية متتالية، إنها استهدفت تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.

كما أعلنت أن مجاهديها يواصلون تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، مؤكدة أنهم خاضوا معها اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص.

وأشارت إلى اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية.

وأقر الاحتلال بإصابة ضابط بجروح خطيرة بسقوط قذيفة هاون شمال قطاع غزة وإصابة جندي خلال اشتباك مع مقاومين الليلة الماضية.

قصف تل أبيب

وقبيل ذلك، أعلنت كتائب القسام عن قصف تل أبيب رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، فيما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب الكبرى وكفار سابا ورعنانا.

وعاودت صافرات الإنذار لتدوي مجددا في تل أبيب ومحيطها للمرة الثانية خلال 10 دقائق.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في هود هشارون وهرعت سيارات الإسعاف الإسرائيلية للمنطقة، فيما سقط صاروخ آخر على مستوطنة في الضفة المحتلة.

رشقات من السرايا

بدورها، أعلنت سرايا القدس عن قصف تحشدات لجنود العدو قرب "بوابة السريج" و"بوابة السناطي" بقذائف الهاون، وقصف "نير عوز" برشقة صاروخية.

كما قصفت التحشدات العسكرية في موقع "العين الثالثة" بقذائف الهاون، ومجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

واستهدفت آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل

المصدر / فلسطين أون لاين