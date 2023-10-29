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استبسال المقاومة في الدفاع عن شعبنا

حماس: مطلوب جهد حقيقي لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات

29 أكتوبر 2023 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن المطلوب حاليا "جهد حقيقي لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج إلى الخارج".

وشدد الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي مكتوب، اليوم الأحد، على أن العدو الصهيوني الإرهابي منذ 23 يوماً وهو يمارس إبادة ضد شعبنا في غزة بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني؛ ولن يفلح في ذلك بإذن الله.

وأضاف: "هناك حالة صمود واستبسال لدى المقاومة في الدفاع عن شعبنا والأرض والمقدسات".

مؤكدا أن الاحتلال "الإرهابي يتظاهر بأنه غير مهتم بملف الأسرى؛ لكنه سيضطر للتعامل معه والخضوع لشروط المقاومة في نهاية المطاف".

ودعا "جماهير الأمة في العالم العربي والإسلامي والجماهير المؤيدة للقضية الفلسطينية في كل الدول إلى تصعيد الحراك الرافض للعدوان الصهيوني الإرهابي والضغط على المصالح الأمريكية والصهيونية".

وشدد قاسم على أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع بكل القوانين الدولية والإنسانية لاسترداد حقوقه كاملة بإذن الله.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #معبر رفح #طوفان الأقصى

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