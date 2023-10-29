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الاحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس في غزة

29 أكتوبر 2023 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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مستشفى القدس يضم ألاف النازحين ومئات المصابين

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تهديده بقصف مستشفى القدس غرب مدينة غزة، والذي يضم آلاف النازحين من عدوانه المتواصل على القطاع، إضافة إلى المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وقالت جمعية الهلال الاحمر في بيان مقتضب: "لقد تلقينا الأن تهديدات شديدة اللهجة من مخابرات قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيتم قصفه".

وأضاف الهلال الأحمر "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل".

وقال ناطق باسم "الهلال" في تصريح لقناة الجزيرة، إنه من الصعب إخلاء المستشفى لوجود مئات المصابين فيه.

وقد هدد الاحتلال عدة مرات سابقا بقصف المستشفى، لكن ادارته رفضت إخلاء المبنى الطبي الكبير في غزة، فيما يهدد أيضا بقصف مجمع الشفاء الطبي غرب مدنية غزة.

يذكر أن الاحتلال قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة قبل عدة أيام ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الذين نزحوا إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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