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العاروري: المقاومة تتحكم بمجريات المعركة والاحتلال يغطي هزيمته بالمجازر

29 أكتوبر 2023 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، دول العالم إلى وقف العدوان الصهيوني ووضع حد لجرائم الاحتلال والعمل على السماح بدخول القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال العاروري خلال لقائه برفقة وفد من حماس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: "المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم بمجريات المعركة، ولن تتنازل عن تحقيق أهدافها في هذه المعركة".

وشدد على أن معركة طوفان الأقصى كسرت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر، مشيرا إلى أن الاحتلال الصهيوني الإرهابي عبر جرائمه ومجازره بحق المدنيين في غزة يحاول التغطية على هزيمته التاريخية.

من جهته، اعتبر بري، أن ما جرى في السابع من أكتوبر هو صفعة قوية في وجه دولة الاحتلال، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي ألحقت هزيمة تاريخية بجيش الاحتلال.

 وأعرب بري عن إدانته لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة، داعياً جميع الدول والبرلمانات الى العمل على وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #لبنان #نبيه بري #صالح العاروري #طوفان الأقصى

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