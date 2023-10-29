وزيرة إسبانية للأوروبيين: لا تجعلونا متواطئين في الإبادة الجماعية بغزة

حذرت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، دول الاتحاد الأوروبي من خطر الوقوع في فخ التواطؤ مع (إسرائيل) في الإبادة الجماعية التي تقترفها في قطاع غزة.

واستنكرت بيلارا في رسالة فيديو نشرتها عبر منصة "إكس" الأحداث الأليمة التي وقعت خلال الليل في غزة، موجهة حديثها بصراحة نادرة إلى الزعماء الأوروبيين وقالت "بعد هذه الليلة الجهنمية في غزة لدي رسالة بسيطة للغاية لكنها مهمة للغاية للزعماء الأوروبيين: لا تجعلونا متواطئين في الإبادة الجماعية.. تحركوا".

وأعربت الوزيرة الإسبانية عن قلقها العميق من التصعيد في هجمات الاحتلال على قطاع غزة، خصوصا في المنطقة الشمالية، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتدخل والرد.

وأشارت إلى قطع الاحتلال جميع قنوات الاتصال في قطاع غزة، متهمة إياها بمحاولة التغطية على الجرائم التي ترتكب في القطاع.

وتساءلت بيلارا عن الإمكانيات المتاحة للتدخل ووقف هذا الدمار الذي يحل بالمنطقة، مستشهدة بتساؤلات يطرحها الجمهور الأوروبي القلق من الوضع الحالي "ألا يستطيع أحد أن يفعل أي شيء حيال ما يحدث في غزة؟".

وطرحت الوزيرة مجموعة من الإجراءات التي يمكن للدول الأوروبية اتخاذها، من بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل)، وفرض عقوبات اقتصادية، والدعوة لمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر / وكالات