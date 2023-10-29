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عودة جزيئة للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

29 أكتوبر 2023 . الساعة 07:14 بتوقيت القدس
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عادت خدمة الاتصالات والإنترنت إلى المحافظات الوسطى والجنوبية في قطاع غزة فجر اليوم الأحد، وذلك بعد أن قطعها الاحتلال مساء أول أمس الجمعة بشكلٍ كامل.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" صباح اليوم، عودة خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي في قطاع غزة.

ولم توضح "بالتل" مصير خدمة الاتصالات والإنترنت في محافظتي غزة والشمال، اللتان تتعرضنا لعدوان صهيوني مكثف منذ عصر الجمعة الفائت.

ولاقى قرار الاحتلال قطع الاتصالات والانترنت عن القطاع إدانات دولية واسعة للخطوة التي قطعت غزة المحاصرة عن العالم الخارجي تماما.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #طوفان الأقصى

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