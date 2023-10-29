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الاتصالات والإنترنت تعود جزئيا في قطاع غزة

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الاتصالات والإنترنت تعود جزئيا في قطاع غزة

29 أكتوبر 2023 . الساعة 07:14 بتوقيت القدس
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عادت خدمة الاتصالات والإنترنت إلى المحافظات الوسطى والجنوبية في قطاع غزة فجر اليوم الأحد، وذلك بعد أن قطعها الاحتلال مساء أول أمس الجمعة بشكلٍ كامل عن جميع مناطق القطاع.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" صباح اليوم، عودة خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل تدريجي في قطاع غزة، دون أن توضح مصير الاتصالات والانترنت في محافظتي غزة والشمال.

وذكرت مصادر صحفية في غزة، أن شبكة الاتصالات والانترنت لا زالت مقطوعة عن مناطق من محافظتي غزة والشمال حتى اللحظة.

ولاقى قرار الاحتلال قطع الاتصالات والانترنت عن القطاع إدانات دولية واسعة للخطوة التي قطعت غزة المحاصرة عن العالم الخارجي تماما.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #طوفان الأقصى

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