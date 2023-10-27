هنية يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، أكد فيه وقوفه لجانب الشعب الفلسطيني وعلى حقه في المقاومة والتحرر من الاحتلال.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن مهاتير "وصف ما يجري في غزة بأنها حرب إبادة على الشعب الفلسطيني وفق خطة ممنهجة لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته".

من جانبه أشاد رئيس الحركة "بمواقف مهاتير محمد تجاه الشعب الفلسطيني مستعرضاً ما يجري في غزة من جرائم وقتل وإرهاب يقوم به الاحتلال مطالباً المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة وإدخال احتياجات القطاع الإنسانية ومثمناً موقف الشعب الماليزي عامة تجاه القضية الفلسطينية".

وأشار هنية إلى ما حدث في السابع من أكتوبر أنه لم يأت من فراغ بل هو "نتاج سياسات وجرائم الاحتلال خلال عقود تجاه شعبنا ومقدساتنا وأرضنا".

المصدر / فلسطين أون لاين