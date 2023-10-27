مركز حقوقي إسرائيلي: القصف على غزة يمثل "جريمة حرب"

قال مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، الجمعة، إن عمليات القصف التي تنفذها (إسرائيل) منذ بداية الحرب على غزة "تشكل جريمة حرب".

وأضاف في تصريح صحفي: "الدمار الهائل في قطاع غزة غير مسبوق إذ أن أحياء سكنية بأكملها دُمّرت بعد أن ألقت (إسرائيل) آلاف القذائف على القطاع".

وأضاف: "منذ بدء الحرب ألقت (إسرائيل) آلاف القذائف على قطاع غزة. ليس أمام سكان القطاع، المغلق من جميع النواحي، أي طريقة للاحتماء. ليس هنالك في القطاع غرف آمنة أو ملاجئ ولا مناطق محمية".

وتابع: "ينتظر السكان، برعب وخوف، ويأملون في البقاء على قيد الحياة. أكثر من مليون شخص هجروا بيوتهم في محاولة للبحث عن أماكن آمنة، بعضهم قُتل في طريق هروبه وآخرون قُتلوا في المواقع التي لجأوا إلها".

المصدر / فلسطين أون لاين