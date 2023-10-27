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القسام يعلن إحباط محاولة إنزال إسرائيلية على شاطئ رفح

27 أكتوبر 2023 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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القسام يعلن إحباط محاولة إنزال إسرائيلية على شاطئ رفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم (الجمعة)، إحباط محاولة إنزال إسرائيلية على شاطئ مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان صحفي " حاول العدو فجر اليوم القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة".

وأضافت أنها "القوة المنسحبة باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر".

وهذا أول إعلان من كتائب القسام على التصدي لعملية إنزال بحري إسرائيلي في القطاع.

ولم يصدر تعليق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة حتى الآن.

وكانت كتائب القسام أعلنت الأحد الماضي أنها دمرت جرافة ودبابتين من نوع ميركافا بعد توغلها لحوالي مائتي متر شرق مدينة خان يونس.

وآنذاك، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين خلال نشاط عسكري داخل قطاع غزة في محيط بلدة كيسوفيم المتاخمة لجنوب القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم ال21 على التوالي شن غارات مكثفة على القطاع ما أسفر عن استشهاد 7326 من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 19 ألف بجروح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #قاعدة بحرية #البيان الأول لكتائب القسام

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