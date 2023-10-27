الكشف عن هجومين ضد قوات إسرائيلية في إريتريا ومقتل ضابط

كشفت مصادر عسكرية في إريتريا لفضائية الميادين عن هجومين تعرضت لهما قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة في إريتريا، بالتزامن مع معركة "طوفان الأقصى".

وبيّنت المصادر أنّ الهجوم الأوّل وقع في قاعدة إسرائيلية في أرخبيل دهلك، وأنّ هجوماً آخر استهدف أعلى قمة في جبل "أمبا سوير"، التي تتخذ منها قوات الاحتلال الإسرائيلية مركز مراقبة في البحر الأحمر.

وأوضحت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية تتركز في أكبر قاعدة لها في الخارج في أرخبيل دهلك، ويضم أسطولها الجوي عشرات المقاتلات، من مختلف الأنواع.

وأكّدت المصادر مقتل ضابط وسط تكتم إسرائيلي شديد.

ولم تتبنَّ أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن الهجومين.

وفي 22 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، أنّه إذا استمر الاعتداء على غزة، فستتعرض السفن الإسرائيلية للضرب في البحر الأحمر، مضيفاً أنّ صنعاء ساهمت وستساهم، عبر كل الإمكانات، في الرد على المجازر في غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع استهداف المقاومة العراقية المستمر لقواعد القوات الأميركية في العراق وسوريا، من بينها: عين الأسد، الشدادي، حرير، التنف، كونيكو، وحقل العمر النفطي، بالإضافة إلى استهداف القوات الأميركية في "مطار أبو حجر - خراب الجير".

المصدر / وكالات