"الأعلى للدولة" الليبي يطالب بوقف التعامل مع داعمي الاحتلال

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، بقطع العلاقات مع الدول الداعمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف تصدير الغاز والنفط إليها ومقاطعة منتجاتها "حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة".

جاء ذلك وفق بيان أصدره المجلس اليوم عقب عقده جلسة استثنائية في طرابلس خصصها لمناقشة تطورات الأحداث في قطاع غزة.

وناقش أعضاء المجلس بحسب البيان "ما يقترفه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة من قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية وقطع للماء والكهرباء ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية".

وأكد المجلس "وقوف ودعم الشعب الليبي لإخوانهم في فلسطين حتى تحرير أراضيهم من الاحتلال الغاشم".

كما ناقش الأعضاء خلال الجلسة "سبل توفير وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسكان غزة".

وطالبوا بـ"بقطع العلاقات مع الدول الداعمة للكيان الصهيوني وإيقاف تصدير الغاز والنفط لها ومقاطعة منتجاتها وتعليق التعامل مع سفراء هذه الدول حتى يتم إيقاف العدوان الغاشم على غزة".

ولم يذكر المجلس في بيانه أسماء الدول التي طالب بقطع العلاقات معها وإيقاف تصدير الغاز والنفط إليها ومقاطعة منتجاتها.

وأول أمس الأربعاء، هدد مجلس النواب الليبي بالسعي نحو "وقف تصدير النفط والغاز" إلى الدول الداعمة لـ(إسرائيل) في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة الدائرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي بيان صدر عقب جلسة رسمية، طالب مجلس النواب سفراء الدول الداعمة لدولة الاحتلال "في جرائمها على قطاع غزة" بمغادرة الأراضي الليبية "فورا".

المصدر / وكالات