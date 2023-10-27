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مسيرة في نيويورك ضد مزودي الاحتلال بالأسلحة الأميركية

مسيرة في نيويورك ضد مزودي الاحتلال بالأسلحة الأميركية

27 أكتوبر 2023 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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شارك الآلاف من النشطاء في شارع "وول ستريت" المالي الشهير بمدينة نيويورك، في مسيرة حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وضد الشركات الأميركية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها جيش الاحتلال في قصف المواطنين في القطاع، والتي خلفت آلاف الشهداء والجرحى.

ورفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم هذه الشركات التي من بينها: لوكهيد مارتن، وود ورد، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ورايثيون تيكنولوجيز، ونورثروب غرومان، الدعم العسكري والأسلحة الثقيلة والقنابل لدولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف المواطنين.

ووجهت دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالقنابل والأسلحة، التي تهدف إلى ارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وتتصاعد المظاهرات المناهضة للاحتلال وعدوانه المتواصل لليوم الـ21 على قطاع غزة، وتشهد ساحات عواصم ومدن رئيسة في الغرب تظاهرات حاشدة بمشاركة عشرات الألاف من المعارضين للعدوان والمنددين بالدعم الغربي للاحتلال بالسلاح والذخيرة القاتلة للشعب الفلسطيني

المصدر / وكالات
#أميركا #الاحتلال الاسرائيلي #نيويورك

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