طائرة صينية تقترب من قاذفة أمريكية مسافة 3 أمتار

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن مقاتلة حربية صينية اقتربت من قاذفة أمريكية لمسافة 3 أمتار فوق بحر الصين الجنوبي، مما شكل خطر وقوع حادث.

وأفاد بيان أصدرته القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، أن "طائرة حربية تابعة للجيش الصيني قامت باعتراض غير آمن لطائرة قاذفة أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي في إطار القانون الدولي".

أوضح البيان أن "الطائرة الصينية اقتربت من الطائرة الأمريكية بسرعة كبيرة وغير منضبطة، وحلقت على مسافة 3 أمتار منها، حيث شكل ذلك خطر اصطدام الطائرتين.

وإزاء البيان الأمريكي لم يصدر أي بيان فوري من الصين بشأن الحادث، فيما لم يتضمن البيان الأمريكي أي تفاصيل عن نوع القاذفة.

المصدر / الأناضول