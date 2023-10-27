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بعد هزيمتهم في غزة.. المستوطنون يتوعدون فلسطينيي الضفة بـ"نكبة كبرى" جديدة

27 أكتوبر 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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توعد مستوطنون متطرفون، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بـ"نكبة كبرى" جديدة على غرار ما حدث عام 1948 "بما في ذلك القتل والتهجير"، وذلك في ظل الحرب بين الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

ووضع مستوطنون منشورات على مركبات المزارعين قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت، ونشرت منصات صورا لتلك الملصقات.

وتضمنت المنشورات "تهديد المواطنين في الضفة الغربية، وأن عليهم مغادرة قراهم وبلداتهم والتوجه إلى الأردن، وإذا لم يغادروها سيتم الهجوم وتهجير الفلسطينيين بالقوة".

وتداول ناشطون ومنصات صورة ملصق على إحدى المركبات ورد فيه " أردتم نكبة مثيلة بعام 1948 فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا، لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا"، وفق المنشور المتداول.

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تواصل الاعتداءات

وتتزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين من حين لآخر بما فيها حوادث القتل، منها إطلاق مستوطن النار على الشاب قصي معطان (19 عاما) في الرابع من أغسطس/آب الماضي في حادث وصفته الولايات المتحدة بالهجوم الإرهابي، قبل أن تخفف شرطة الاحتلال الاتهام للمستوطن بالقتل.

كما تتضمن اعتداءات المستوطنين -التي تترافق مع استمرار سياسة الاحتلال في توسيع المستوطنات- تعرض عشرات مركبات منازل الفلسطينيين للحرق والتكسير والاعتداء على يد مستوطنين متطرفين بحماية جنود الاحتلال في بلدات ومناطق عدة بالضفة الغربية.

ورصدت الأمم المتحدة خلال هذا العام 591 حادثة متصلة بالمستوطنين أدت إلى سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين، أو تسببت بأضرار في الممتلكات أو كليهما.

وتعيش الضفة الغربية على وقع مواجهات متصاعدة مؤخرا بين الفلسطينيين من جهة وجيش الاحتلال والمستوطنين من جهة ثانية، ازدادت حدته في ظل الحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة لليوم الـ21 مخلفة آلاف الشهداء والجرحى.

ويترافق ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

المصدر / وكالات
#قطاع غزة #الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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