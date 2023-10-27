اليوم.. حماس والحراكات الشبابية يدعون للنفير في الضفة والقدس وإرباك الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس للنفير اليوم الجمعة وللخروج في مظاهرات جماهيرية حاشدة انتصاراً لغزة اﻷبية وأسرانا البواسل.

ودعت حماس جماهير شعبنا للنفير اليوم بعد صلاة الجمعة في كافة المدن ومن المساجد المركزية والتوجه لنقاط التماس في الضفة.

كما دعا الحراك الشبابي في محافظات الضفة الغربية لأوسع مشاركة في مسيرات نصرة غزة وأطفالها، وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة.

وفي الخليل، دعا الحراك الشبابي للمشاركة الحاشدة في مسيرة نصرة غزة وأطفالها بعد صلاة الجمع من مسجد الحرس في مدينة الخليل، ومسجد يطا الكبير في مدينة يطا،

وفي بيت لحم، ستخرج مسيرة حاشدة من مسجد عمر بن الخطاب والتوجه لنقاط التماس بعد صلاة الجمعة، وفي أريحا من مسجد العباسية في مخيم عقبة جبر.

وفي نابلس، دعا الحراك الشبابي في محافظة نابلس يدعوكم لأوسع مشاركة في مسيرة نصرة غزة وأطفالها وذلك بعد صلاة الجمعة من مسجد النصر.

وانطلقت دعوات في طولكرم لمسيرات حاشدة تخرج بعد صلاة الجمعة من مسجد عثمان "الجديد"، و من أمام المسجد الشرقي في بلدة صيدا، وفي *قلقيلية* ستنطلق مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة من مسجد السوق،

وفي طوباس، انطلقت دعوات لمسيرة حاشدة من مسجد الشهيد، وفي سلفيت من المسجد الكبير في المدينة.

ودعا الحراك الشبابي في جنين، لأوسع مشاركة بعد صلاة الجمعة من مسجد المخيم الكبير.

وفي رام الله والبيرة، دعا الحراك الشبابي لأوسع مشاركة في مسيرة نصرة غزة وأطفالها من مسجد البيرة الكبير.

وفي مدينة القدس المحتلة وضواحيها، دعا الحراك الشبابي لأوسع مشاركة في جميع مساجد المحافظة.

ودعت الكتلة الإسلامية في جامعات ومعاهد الضفة الغربية لأوسع مشاركة في مسيرات الغضب اليوم الجمعة في كافة مناطق الضفة الغربية ونقاط التماس مع الاحتلال ومستوطنيه.

وتحت شعار (افتحوا معبر رفح وأوفقوا حرب الإبادة على غزة)، شددت الكتلة الإسلامية على ضرورة الحشد والمشاركة والانخراط في المسيرات والمواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس.

وأضافت: نهيب بأبناء الحركة الطلابية وأبناء شعبنا المقاوم، أن يهبوا دفاعا عن غزة العزة، وألا نتركها وحيدة في مواجهة آلة البطش الصهيوأمريكية التي تنهال على أطفالنا ونسائنا وشيوخنا.

وتأتي دعوة الكتلة الإسلامية بالتزامن مع دعوات أخرى أطلقتها حركة حماس والقوى الوطنية للمشاركة الفاعلة اليوم الجمعة تحت شعار "افتحوا معبر رفح وأوقفوا حرب الإبادة على غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين