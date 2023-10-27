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صاروخ صهيوني يضرب طابا المصرية وإصابة 6 أشخاص

27 أكتوبر 2023 . الساعة 08:19 بتوقيت القدس
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قالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، إن صاروخا أصاب منشأة طبية في مدينة طابا على البحر الأحمر في وقت مبكر من اليوم الجمعة مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وبثت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية صورا لانفجار في طابا قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، بينما قالت وسائل إعلام مصرية إن صاروخا سقط في طابا أدى لإصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار بمبنى الإسعاف وبالسكن المخصص للعاملين بمستشفى المدينة، ونقلت عن "مصادر مطلعة" أن سقوط الصاروخ جاء "في إطار التصعيد الجاري في غزة".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من الحدود على البحر الأحمر مع مصر، وذلك عقب التقارير عن انفجار في مدينة طابا.

وتابع "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 عدوانا مكثفا من جيش الاحتلال الذي يشن غارات جوية دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأصابت 18 ألفا و484 شخصا، إضافة لأكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، باغت المقاومةُ الفلسطينية -بقيادة كتائب القسام التابعة لحركة حماس- (إسرائيلَ) والعالمَ بعملية "طوفان الأقصى" التي أسقطت أكثر من 1400 قتيل صهيوني وأصابت أكثر من 5 آلاف فضلا عن أسر ما يزيد على 200 صهيوني بينهم عسكريون برتب رفيعة.

المصدر / وكالات
#مصر #طابا #الاحتلال الإسرائيلي

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