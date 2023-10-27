الصحة في غزة تنشر أسماء الشهداء جراء عدوان الاحتلال على غزة

نشرت وزارة الصحة في غزة، تقريرا مفصلا بأسماء جميع الشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المستمر منذ 20 يوما على قطاع غزة، وذلك ردا على تشكيك واشنطن وتل أبيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نرفض تشكيك الإدارة الأميركية بالأرقام التي نعلنها عن أعداد الشهداء والجرحى، ونعتبر موقفها تجردا من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتغنى بها".

وفي الملف المرفق تقرير تفصيلي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري وحتى الساعة الثالثة من مساء اليوم الخميس.

ويحتوي التقرير على سجل كامل للشهداء يشمل الأسماء، ورقم الهوية، والعمر والجنس، كما يحتوي على سجل خاص بأسماء الأطفال الذين طالتهم آلة الدمار لجيش الاحتلال خلال الفترة المشار إليها.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء 7028 شهيدا منهم 2913 طفلا و4115 من البالغين، في حين بلغ إجمالي الشهداء حسب الجنس 3129 أنثى و3899 ذكرا، كما بلغ عدد مجهولي الهوية 281 من جملة الشهداء المسجلين.

وأكدت وزارة الصحة أن التقرير لا يشمل المفقودين تحت الأنقاض، أو من تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفى، أو من لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراء تسجيلهم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد شكك في عدد الشهداء الرسمي الصادر من غزة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقال بايدن، "ليس لدي أي فكرة أن كان الفلسطينيون يقولون الحقيقة حول عدد القتلى أم لا، متأكد من أن أبرياء قتلوا، ولكن هذا هو ثمن شن حرب".

وأضاف أعتقد أنه "على (الإسرائيليين) أن يكونوا حذرين للغاية للتأكد من أنهم يركزون على ملاحقة الأشخاص الذين يروجون لهذه الحرب ضد (إسرائيل)، وأؤكد ليس لدي ثقة في العدد الذي يستخدمه الفلسطينيون".

المصدر / فلسطين أون لاين