هنية: استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة عن السيطرة

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك سيخرج المنطقة عن السيطرة.

وقال هنية في كلمة تلفزيونية، اليوم الخميس، إن "المقاومة بخير وألف ألف خير"، وأنها تواصل ضرباتها ورسائلها بالدم.

وأضاف أن الاحتلال "لن يتمكن من استعادة عافيته"، وأن "الدم في غزة إلى جانب المقاومة والقسام سينتصر على العدو".

وفي مستهل حديثه قال: بداية الحديث إلى غزة؛ غزة طوفان الأقصى؛ غزة كرامة الأسرى والمسرى؛ غزة يا جمل المحامل يا غزة يا من تكتبين اليوم بالحديد والنار والدموع والدماء والأشلاء تاريخا جديدا لشعبنا وقضيتنا وأمتنا ولكل أحرار العالم لكل الذين يرفضون هذا الاحتلال المجرم المتوحش البغيض.

وأضاف: غزة يا ظهر كل فلسطيني يا سند كل عربي ومسلم يا ذراع الردع المتقدم يا حماة الأقصى يا أمل تحرير الأسرى بإذن الله سبحانه وتعالى ووجه التحية للأهل الأشداء رغم وحشية وحرب الإبادة التي يمارسها العدو؛ كما وجه تحية لأرواح الشهداء شهداء غزة وشهداء الضفة وشهداء لبنان من المقاومة الإسلامية في حزب الله شهداء القسام وشهداء سرايا القدس على امتداد الوطن.

وقال: 20 يوماً وغزة تقف كالطود الشامخ، 20 يوماً والدماء في الشوارع والطرقات، 20 يوماً والمقاومة وفي مقدمتها القسام تواصل ضرباتها، تحرس حدودها بالدم وتوجه هذه الرسائل وبالقوة والجبروت لهذا العدو المتغطرس ولكل من يقف ويعاون ويشارك هذا العدو بعدوانه وحرب الإبادة التي يشنها على أهلنا في قطاع غزة.

وأضاف: في اليوم ال 20 لهذه المعركة المجيدة التي تغير وجه التاريخ وسيكتب التاريخ المجيد لشعبنا وأمتنا وستمضي بإذن الله حيث تحقيق الأهداف العليا لهذا الشعب الذي عانى من هذا الظلم التاريخي وعانى من هذا الاحتلال ومن اللجوء والنزوح والتهجير والحصار والاعتقالات والحواجز ومنع الناس من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وتابع: يجب ألا نقع في هذا الفخ لا نقع في حبائل الشيطان وأن يكون الأمر واضحاً جليا لا تردد فيه ولا لبس فيه ولا غموض. وحيّا كل الأصوات وكل المواقف الشجاعة والجريئة التي أعلنت بوضوح عن هذه الشرعية وعن هذا الحق في ممارسة المقاومة المشروعة التي كفلتها كل الأعراف والقوانين الدولية فضلا عن الشرائع الإسلامية والسماوية.

من جهة أخرى، دعا هنية إلى ضرورة فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة بلا قيد وبلا شرط؛ يجب إدخال كل ما يمكن أهلنا في غزة وإعادة دورة الحياة لكافة المرافق في قطاع غزة وفي مقدمتها المستشفيات والكهرباء والماء والمخابز وكل ذلك.

وشدد على أنه ليس مقبولا إطلاقاً أن يتحكم العدو فيما سيدخل إلى غزة أو لا يدخل إلى غزة؛ وقال: مضى الزمن الذي يتحكم فيه هذا المحتل لا بغزة ولا بشعبنا ولا بمنطقتنا.

ودعا هنية "الدول الشقيقة والحليفة لممارسة الضغط المطلوب في كل المحافل لوقف العدوان على غزة"، وقال إن "المقاومة حركة تحرر وطني تسعى لتحرير شعبها وأرضها".

كما دعا شعوب الأمة العربية وأحرار العالم إلى دعم المقاومة، ودعا المفكرين والخبراء والاستراتيجيين إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين