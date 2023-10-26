"الشعبية" تدعو لطوفان جماهيري غداً الجمعة رفضًا لحرب الإبادة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى طوفان غضب جماهيري يوم غداً الجمعة، رفضاً لحرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ودعمًا لحقه في الوجود والحرية والاستقلال ومقاومته المشروعة ضد كيان الاحتلال المجرم.

كما دعت الشعبية في بيان صحفي اليوم الخميس جماهير شعبنا في الضفة المحتلة وأراضي عام ١٩٤٨ لإشعال الأرض تحت أقدام جيش العدو، وتصعيد النضال بكافة أشكاله ضد جيش الإحتلال ومستوطنيه، مؤكدةً أن ضراوة القمع والاجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تثني هذه الجماهير عن الدفاع عن وطنهم وشعبهم وحقوقهم في هذه اللحظة المصيرية.

ووجهت الجبهة نداءها إلى أحرار العالم وأبناء الأمة العربية ومناهضي العدوان لتصعيد النضال ضد كل الأطراف الداعمة للعدوان، مشددةً أن هذا وقت تفرز فيها المواقف ويتحدد فيه العدو من الصديق بالنسبة لشعب فلسطين وللأمة العربية.

وقالت إن الدعم السافر والمشاركة الواضحة للقوى والحكومات الاستعمارية في هذا العدوان يجب أن تلقى ردًا شعبيًا واضحًا، وأن العالم بأسره يجب أن يقف أمام هول هذه الجرائم التي يرتكبها المحتل ضد الأطفال والشيوخ والنساء.

وشددت على ضرورة اغلاق سفارات العدو الصهيوني ودول العدوان وقواعده، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات وفرق الاغاثة مؤكدة على أن هذه هي مهمة عربية من المحظور التخلي عنها وترك الشعب الفلسطيني للابادة وأدوات التجويع والقتل الصهيوني.