عائلات أسرى الاحتلال في غزة يتظاهرون أمام السفارة المصرية في "تل أبيب"

تظاهر عدد من عائلات أسرى الاحتلال في غزة، اليوم الخميس، أمام السفارة المصرية في "تل أبيب" للمطالبة بالمساهمة في إعادتهم من غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أنه تم إبلاغ 212 عائلة بأن أبناءها أسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأضاف أن "العدد ليس نهائيا، فالجيش يتحقق من معلومات جديدة عن المفقودين"، دون مزيد من المعلومات.

وأعلنت "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) سابقا أنها أسرت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ما بين 200 و250 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، وترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولليوم الـ20 من الحرب على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، قصف المدنيين بعدما أوقعت غاراته 481 شهيدا خلال 24 ساعة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 7028 شهيدا، منهم 2913 طفلا و1709 من النساء، وعدد المفقودين تحت الأنقاض في محافظات القطاع ارتفع إلى 1950 شخصا، بحسب بيان للداخلية في غزة.

المصدر / وكالات