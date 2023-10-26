أكثر من 100 شهيد و1500 أسير بالضفة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابًا فلسطينًا استشهد متأثرا بجروح حرجة برصاص الاحتلال في مخيم الجَلَزون شمال رام الله، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 105 شهداء، وإلى 313 شهيدا منذ بداية العام الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وصل الأناضول: "استشهاد الشاب محمد أحمد صادق قبها (25 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، الجمعة الماضية في قرية طورة غرب جنين".

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين خلال المواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة إلى 106، إضافة إلى نحو 1900 جريح، وفق معطيات الوزارة.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، يشن جيش الاحتلال عدوان بربري على قطاع غزة، ما فجر مواجهات في الضفة الغربية تضامنا مع سكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين