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القسام: ما يقارب ال 50 من الأسرى الإسرائيليين قتلوا جراء العدوان على غزة

26 أكتوبر 2023 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة في عملية طوفان الأقصى

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية حماس، إن ما يقرب من 50 إسرائيليا من المحتجزين لديها قتلوا جراء القصف والمجازر الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لليوم العشرين على التوالي.

وأضافت كتائب القسام في بيان اليوم الخميس أنها قدر بأن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً.

ولم يورد البيان مزيد من التفاصيل.

وكانت كتائب القسام أعلنت مقتل 9 أسرى لديها جراء القصف الإسرائيلي يوم 15 أكتوبر الجاري.

وقبل ذلك التاريخ بيوم، أفادت بأن قصف لاحتلال أدى إلى مقتل 13 من الرهائن لديها في ثلاث مناطق في شمال القطاع ومدينة غزة.

وفي اليوم الثالث لاندلاع القتال أعلنت القسام، مقتل 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها جراء قصف الاحتلال، ونشرت صورة أحدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #القسام هدار_غولدن #محاولات اسرائيلية

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