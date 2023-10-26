أسهم أكبر 5 بنوك في (إسرائيل) تتراجع 20 بالمئة منذ الحرب

تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة (تل أبيب) بنسبة 20 بالمئة، منذ بداية 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري، حتى نهاية جلسة أمس الأربعاء، وذلك على إثر الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة.

جاء ذلك، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن بورصة (تل أبيب) في ختام جلسة الأربعاء، والتي أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبعد أن حققت "البنوك الإسرائيلية" المدرجة أرباحا بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2023، تتجه في الربع الأخير 2023 إلى مواجهة تراجع في الأرباح.

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ووفق بيانات البورصة، فقد تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع إغلاق آخر جلسة في 2022، وهي نسبة تراجعت لم تسجل منذ جائحة كورونا عامي 2020 و2021.

وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في دولة الاحتلال خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكونت، بنك مزراحي تفاهوت، (بنك إسرائيل) الدولي الأول.

ومنذ بداية الحرب، انخفض سهم لئومي بنسبة 22 بالمئة، وانخفض سهم ديسكونت وإسرائيل الأول بنسبة 20.4 بالمئة، وانخفض سهم هبوعليم بنسبة 18 بالمئة، وانخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1 بالمئة.

المصدر / وكالات