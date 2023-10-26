إعلام عبري: (تل أبيب) لم تواجه أبدًا مثل تهديد حماس

قالت وسائل إعلام عبرية إن (تل أبيب) لم تواجه أبدا مثل تهديد حركة حماس، مشيرة إلى أن الاحتلال ليس لديه أي قدرة حقيقية على التعامل معه.

من جانبه، قال محلل عسكري "إسرائيلي" لصحيفة "معاريف" العبرية: "لقد بالغ الجيش بتقييم الإنجازات التي نتجت عن حرب 2021 مع غزة، لقد ظهر لنا بوضوح أن حماس زادت قوتها العسكرية بعد تلك المعركة".

وأضافت أنه "لا يمكن تحقيق مفاجأة اليوم عبر توجيه ضربة استباقية لحزب الله، لأنه يدرك جيدا إمكانية وقوع هجوم وقد اتخذ بالتأكيد جميع التدابير اللازمة لإحباطه".

آلاف الصواريخ

وأشارت إلى أن "حزب الله يمتلك حاليا عشرات الآلاف من الصواريخ وما لا يقل عن 30 ألف صاروخ بعيد المدى يغطون منطقة غوش دان وجنوبها، وهي مجهزة برؤوس حربية يبلغ وزنها نصف طن أو أكثر.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين