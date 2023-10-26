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"استشهدا على طريق القدس"

حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه

26 أكتوبر 2023 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
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نعى "حزب الله" اللبناني اثنين من مقاتليه، في بيانين منفصلين صدرا الخميس، وقال إنهما "استشهدا على طريق القدس"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ظروف استشهادهما.

وجاء في بيان صدر عن الإعلام الحربي لحزب الله أنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين محمد علي حريري (سلمان) من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

على طريق القدس

وفي بيان آخر، جاء أنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي إبراهيم جواد (دماء) من بلدة لبّايا في البقاع، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

بدورها، لفتت "الوكالة الوطنية للإعلام" (رسمية، لبنانية) إلى تحليق مكثف لطيران الاستطلاعي والحربي الإسرائيلي صباحّا في أجواء الجنوب اللبناني، وأفادت بأن الحرائق ما زالت مشتعلة في محيط عيتا الشعب بفعل القصف الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#حزب الله #جنوب لبنان #شهداء حزب الله

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