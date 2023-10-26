إصابة مستوطنين إثنين بمواجهات في رام الله

أصيب مستوطنين أحدهما بجروح خطيرة في مواجهات مع شبان فلسطينيين شرق رام الله، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بتصدي المقاومة لاقتحام الاحتلال في طوباس.

وأعلنت قوات الاحتلال إصابة مستوطنين اثنين مصابين بجروح أحدهما بجروح خطيرة خلال مواجهات بين لمستوطنين وشبان فلسطينيين قرب مفرق "ريمونيم" شرق رام الله.

مواجهات تخللها اشتباكات

وفي طوباس، اقتحمت قوات خاصة تابعة للاحتلال في ساعات الصباح المدينة ودهمت أحد منازل المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها اشتباكات مسلحة.

وخاض مُجاهدو القسام وفصائل المقاومة في مدينة طوباس اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المُقتحمة للمدينة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة من جهة حاجز تياسير العسكري، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، واعتقلت المواطن مثقال فايز أبو دواس (64 عاما) بعد مداهمة منزله في طوباس.

7 إصابات

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعامل مع 7 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في طوباس، خمسة منها بالرصاص الحي.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.

المصدر / فلسطين أون لاين